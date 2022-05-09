فتح اعلان العودة لـ22 قرية محررة بديالى والحشد الشعبي يبعث رسائل للنازحين

2022/05/09 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن مسؤول حكومي، الاثنين، عن فتح اعلان العودة لـ22 قرية محررة في حوض زراعي شمال شرق ديالى.وقال مدير ناحية السعدية(65كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مديرية ناحية السعدية بالتنسيق مع اللجنة العليا لاعادة نازحي ديالى فتح اعلان العودة لاهالي 22 قرية محررة في حوض امام ويس شرقي الناحية […]

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