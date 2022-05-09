سفير إيران لدى بغداد يلتقي وزير خارجية بلاده عبد اللهيان

2022/05/09 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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التقى السفير الجديد لايران لدى بغداد محمد كاظم آل صادق عشية مغادرته الى العراق بوزير الخارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان.وذكرت وكالة مهر الايرانية للأنباء ان وزير الخارجية أشار خلال اجتماعه بالسفير آل صادق الى أهمية العلاقات بين العراق وايران كدولتين مهمتين في المنطقة وقدم له توصيات في مجال توسيع وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين .

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