رسول: مقتل 3 من مسلحي داعش في جبال كراو في نينوى

2022/05/09 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مقتل ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش في قضاء مخمور.جاء ذلك في بيان نشره اللواء رسول وأكد فيه ان قوة من لواء المشاة واحد وخمسين تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش في جبال كراو بقضاء مخمور جنوبي شرق محافظة نينوى وذلك بعملية أمنية وبعد نصب كمين محكم للارهابيين.

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