القبض على 3 قياديين بداعش شاركوا بعمليات في العراق و سوريا

2022/05/09 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة من قيادات داعش بمايسمى قاطعي الفرات والبركة بعملية خاطفة في بغداد.

وأوضحت الوكالة انها تمكنت بجهد استخباري وبمتابعة استمرت لعدة ايام استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا من من القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين واللذين اعترفوا خلال التحقيقات الاولية بتفيذهم عمليات ارهابية في محافظة الانبار وفي محافظة الرقة السورية واشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير.

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