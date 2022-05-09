سعد المشهداني : نجاح بطولة آسيا بوابة لاحتضان البطولات الاخرى

2022/05/09 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واع- مؤيد الهاويتتواصل ولليوم الرابع على التوالي منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم للرجال والنساء، على ملعب نادي السليمانية الرياضي، بمشاركة ستة عشر منتخباً آسيوياً وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم، سعد المشهداني، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" العراق يستضيف هذه البطولة لأول مرة والهدف منها كسر الحظر المفروض على الرياضة العراقية ولتكون بوابة لاقامة بطولات اخرى في العراق".واضاف المشهداني ان" المنافسات انهت يومها الثالث من التصفيات كما هو متفق عليه مع الاتحاد الدولي والآسيوي وشهدت حضور نائب رئيس الاتحاد الدولي، امين عام الاتحاد الاسيوي توماس هانغ، الذي اعرب عن اعجابه باجواء البطولة والتنظيم الجيد، وهذا ما يعكس صورة ايجابية عن العراق وقدرته على احتضان البطولات الدولية".وتابع المشهداني ان " منتخبنا لديه مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم العاشر من الشهر الحالي، ونطمح في تحقيق نتيجة جيدة عن ابطالنا في اللعبة الذين استعدوا بشكل جيد لهذا الاستحقاق المهم".

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