2022/05/09 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك… كشف مصدر أمني، الاثنين، عن وجود تحركات للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “القوات الأمريكية أجرت تحركات خلال اليومين المقبلين في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا من جهة محافظة دهوك”.وأضاف أن “هذه التحركات شملت القرى الواقعة على الشريط الحدودية من جهة معبر فيشخابور والقريبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن تحركات للجيش الأمريكي على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن تحركات للجيش الأمريكي على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).