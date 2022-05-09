أثاروا غضب بايدن.. مسؤولون أمريكيون يسرّبون معلومات سرية عن الحرب الأوكرانية إلى صحفيين

2022/05/09 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل المنافذ الإخبارية محقة أم مخطئة في نشر معلومات مسربة حول مساعدة الاستخبارات الأمريكية في الإجراءات الأوكرانية التي أدت إلى مقتل جنرالات روس؟ يناقش الكاتب المساهم في "أتلانتيك"، ديفيد فرينش، الأمر مع مذيع CNN، براين ستيلتر.

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