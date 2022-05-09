مطاليب نيابية بقطع رواتب الاعضاء المتغيين عن حضور الجلسات الاعتيادية

2022/05/09 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة بغداد ..طالبت النائبة عن حركة امتداد نداء الكريطري ، الاثنين ، رئاسة مجلس النواب باتخاذ اجراءات أكثر صرامة بقطع جزء من راتب النائب الذي يتغيب عن حضور جلسات البرلمان الاعتيادية المقبلة، فيما أشارت إلى أن الكثير من النواب لم يمارسوا اي نشاط برلماني خلال الفترة الماضية.وقالت الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن كلتلتها […]

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