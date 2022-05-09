نائب بالاطار يتحدث عن “ليلة الحسم” لانهاء الانسداد

2022/05/09 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاثنين , عقد اجتماعين منفصلين لأكبر قطبين سياسيين الاطار وإنقاذ وطن سيوضح الصورة المستقبلية، مشيرا الى أن الساعات المقبلة قد تكون “ليلة الحسم”.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الجميع بات يدرك خطورة المرحلة وتقدم الوقت دون انجاز […]

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