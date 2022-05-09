فلم قصير بنكهة كربلائية يحصد جائزة في مهرجان البصرة الدولي

2022/05/09 | 13:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلم حمل عنوان موطني والذي انتجه فريق عمل شبابي من محافظة كربلاء.

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