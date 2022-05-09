رئيس اتحاد الكرة السابق يدخل المستشفى بسبب عارض صحي

2022/05/09 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تعرض رئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، لازمة صحية أدخلته إلى المستشفى.وذكر اتحاد اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن ” رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم السابق، عبد الخالق مسعود، تعرض إلى أزمةٍ صحيةٍ أدخلته المستشفى”.وبين أن “الاتحاد على أتم الاستعدادِ لتوفير جميع مُستلزماتِ العلاج لاكتسابِ درجة […]

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