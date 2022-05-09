الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 شخصا في الضفة الغربية

2022/05/09 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن القوات الأمنية داهمت، الليلة الماضية، عددا من البلدات في جنين بالضفة الغربية، حيث اعتقلت 15 شخصا من مختلف المناطق.

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