موسكو: لدينا ما يكفي من صواريخ وذخائر عالية الدقة

2022/05/09 | 13:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ردت موسكو على التحذيرين البريطاني والأميركي اللذين زعما أن ذخائر روسيا عالية الدقة توسك على النفاد بالنفي مؤكدة إن لديها ما يكفي لأداء جميع المهام العسكرية.فقد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قوله اليوم الاثنين إن روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء […]

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