2022/05/09 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط تعلن توقيع اتفاق مع توتال الفرنسية لتنفيذ عدد من المشاريع في البصرة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:17

واع/

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