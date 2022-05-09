إيرانية تقود سيدات العراق لكرة القدم في بطولة غرب آسيا

2022/05/09 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدربة الإيرانية شهناز ياري وطاقمها المساعد، لقيادة منتخب السيدات في بطولة غرب آسيا التي تقام بالسعودية منتصف شهر حزيران المقبل.

وقال رئيس اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي فراس بحر العلوم إن "المدربة الإيرانية شهناز ياري والطاقم المساعد لها يصلون اليوم، إلى العاصمة بغداد، لتقديم الجهاز الفني الإيراني رسميا لوسائل الإعلام".

وأضاف ان "المدربة الإيرانية وكادرها المساعد سيختبرون عددا كبيرا من اللاعبات بغية التوصل إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستمثل العراق في بطولة غرب آسيا".

واشار بحر العلوم إلى ان "الاتحاد العراقي سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب النسوي في بغداد قبل انطلاق بطولة غرب آسيا للوقوف على جاهزية اللاعبات"، لافتاً الى ان "المدربة الإيرانية تعد من خيرة مدربي إيران، وهي مكسب للمنتخب العراقي، لاسيما أنها قادت سيدات إيران وتحمل من الفكر التدريبي الكثير الذي يسهم في تطوير كرتنا للمرحلة المقبلة".

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