رئيس هيئة الحماية الاجتماعية توجه طلباً للكاظمي يخص الأسر الفقيرة

2022/05/09 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء الى تخصيص نسبة 20% من الايرادات من اجل التوسع والارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الفقيرة.

وقالت سجاد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ندعو مجلس الوزراء الى تخصيص نسبة تصل الى 20% من الايرادات المتحققة الى هيئة الحماية الاجتماعية من اجل الارتقاء والتوسع بالخدمات التي تقدمها الهيئة للأسر الاشد فقرا والتي ترزح تحت خط الفقر".

وأضافت ان "ارتفاع نسبة الفقر وتأثيرات الازمة الاقتصادية نتيجة رفع سعر صرف الدولار زاد من عاتق مسؤولية الهيئة كونها تمثل السد الاول والمعنية بالحد من الفقر".

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