برلماني كردي يهاجم المحكمة الإتحادية وتصريحات وزير النفط بشأن صادرات الإقليم

2022/05/09 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

علق عضو برلمان كردستان هفيدار أحمد، اليوم الاثنين، على تعليقات وزير النفط الاتحادي احسان عبد الجبار، فيما يخص الصادرات النفطية للإقليم.

وقال أحمد في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "تصريحات وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار، بشأن الصادرات النفطية للإقليم، تتعارض مع الدستور".

وأضاف انه "منذ البداية كان قرار المحكمة الاتحادية قرارا سياسيا لاستهداف الإقليم، وتعامل مع الإقليم بازدواجية".

وأضاف أنه "لا يمكن منع الإقليم من ممارسة حقه في تصدير النفط والغاز، وفي حال لم يتم التصويت على القانون من قبل البرلمان فأن جميع تلك القرارات تتعارض مع الدستور".

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