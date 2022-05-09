نتفليكس قد تضطر للتعامل بشكل جيد مع صناعة كافحت ضدها لسنوات من أجل إنقاذ نفسها

2022/05/09 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خسارة عدد من المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد، لا تزال نتفليكس تعاني من انخفاض أسهمها الشهر الماضي.لمكافحة ذلك، اقترح المحللون إضافة إعلانات وتضييق الخناق على مشاركة كلمات المرور.

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