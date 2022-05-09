2022/05/09 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عرض عسكري سنوي في الميدان الأحمر بموسكو، حيث احتفلت البلاد بيوم النصر، إحياءً لذكرى هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).