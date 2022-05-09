2022/05/09 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الاثنين , ان غالبية النواب المستقلين يتعاطفون مع مبادرة الاطار التنسيقي التي وضعت حلولا موضوعية وواقعية للخروج من ازمة الانسداد السياسي.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مبادرة الاطار التنسيقي جعلت النواب المستقليين ان يدركو أهميتها واعتبارها الحل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كفة الاطار ترجح لدى المستقلين: مبادرته واقعية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كفة الاطار ترجح لدى المستقلين: مبادرته واقعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).