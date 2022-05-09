بارزاني يسعى لمعالجة الانسداد السياسي بمبادرة جديدة

2022/05/09 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، عن نية رئيس الحزب مسعود البارزاني طرح مبادرة لمعالجة الانسداد بالعملية السياسية.

وأكد ريكاني ان البارزاني على تواصل مع الاطراف المشاركة في العملية السياسية بهدف تبادل الآراء معها تمهيدا لطرح مبادرته التي يعكف الان على دراستها بدقة لافتا الى ان عدم نجاح مبادرة البارزاني تعني ان أية مبادرة أخرى لن تنجح في معالجة الازمة السياسية الراهنة وبالتالي ضرورة اللجوء الى حلول اخرى من بينها اعادة الانتخابات.

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