لبحث قضايا مصريين بالمحاكم العراقية :السفير المصري يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى

2022/05/09 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان، اليوم الاثنين

الموافق 9/ 5/ 2022، السفير المصري في بغداد

السيد وليد محمد إسماعيل.

وبحسب بيان مقتضب لمجلس القضاء حصلت

وكالة نون عليه ان اللقاء

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