عالية نصيف تدافع عن العشوائيات وتطالب بتشريع قانون ينصفهم

2022/05/09 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها

لرئاسة مجلس النواب بتشريع قانون

العشوائيات المؤجل منذ الدورة النيابية

السابقة، مؤكدةً على أهمية إيجاد حل

جذري للحيلولة دون تشريد آلاف العوائل

القاطنة في دور التجاوز .

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