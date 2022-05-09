نائبة تطالب بتشريع قانون مؤجل من الدورة السابقة لمنع تشريد الفقراء

2022/05/09 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… جددت النائبة عالية نصيف، الاثنين، مطالبتها لرئاسة مجلس النواب بتشريع قانون العشوائيات المؤجل منذ الدورة النيابية السابقة، مؤكدةً على أهمية إيجاد حل جذري للحيلولة دون تشريد آلاف العوائل القاطنة في دور التجاوز .وقالت نصيف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات والتصريحات الصحفية طالبنا فيها الجهات التنفيذية بالتوقف عن […]

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