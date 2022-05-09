تراجع واردات الصين من النفط الإيراني بسبب نظيره الروسي الرخيص

2022/05/09 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني في أبريل من المستويات القياسية التي شهدتها في أواخر 2021 وأوائل 2022، إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعد أن أدى الإغلاق لمكافحة كورونا، إلى تراجع استهلاك الوقود، وزيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر.

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