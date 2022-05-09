قلة الأمطار ونقص الأعلاف يهددان الثروة الحيوانية في كربلاء المقدسة

2022/05/09 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيمي

حذر مربو المواشي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، من هجرة جماعية، فيما وجهوا طلبا للحكومة يخص الاعلاف.

وذكر عايد عبد بندر احد مربي المواشي في المحافظة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوضع المزري الذي يمر به مربو الأغنام في محافظة كربلاء، يأتي بسبب عدم هطول الأمطار هذه السنة وإرتفاع أسعار الأعلاف، ما أدى الى نفوق الأغنام أو بيعها بأسعار بخسة".

وحذر بندر من "نقص كبير في الثروة الحيوانية للبلد، وحصول هجرة جماعية الى المدن وإندثار مهنة تربية المواشي أو تلاشيها في المستقبل القريب".

من جانبه، طالب مهدي صالح "الحكومة والجهات المختصة بوضع حد لإحتكار الأعلاف في المعامل ومنع بيعها لتجار الجملة أو لأشخاص معينين حتى يتمكن مربو المواشي من شرائها بصورة مباشرة وبأسعار معتدلة".

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