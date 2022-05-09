قيادي: ضعف حكومة الكاظمي وراء تصاعد وتيرة الخروقات الامنية

2022/05/09 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ارجع القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاثنين، تصاعد وتيرة الخروقات الامنية في البلاد الى ضعف حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وتيرة الخروقات الامنية في العراق خلال الاشهر 4 الماضية مثيرة للقلق يرافقها اهمال واضح لكل الحلول المطروحة لتعزيز الاستقرار الأمني”، مبينا أن “ضعف […]

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