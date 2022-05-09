نعي فقيد اليسار والحركة العمالية المصرية - الحزب الشيوعي المصري

2022/05/09 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_المصري الحزب الشيوعي المصري ينعي فقيد اليسار والحركة العمالية المصريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقد اليسار المصري الاشتراكي وفقدت الحركة العمالية والنقابية المصرية أحد فرسانها المناضل والمحاضر العمالي والنقابي وخبير التأمينات الاجتماعية/ "طلال شكر" ...



شقيق القائد اليساري المفكر "عبد الغفار شكر"الذي رحل عن عالمنا اليوم وفي ذكرى ......





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