اجتماع مهم للإطار التنسيقي بشأن الانسداد السياسي ومواقف المستقلين

2022/05/09 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر سياسي في الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، بان قوى الاطار، تعقد اجتماعا مهما مساء اليوم.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم )، ان "الاجتماع لمناقشة التطورات السياسية بشان الانسداد السياسي ومواقف القوى السياسية والنواب المستقلين من مبادرة الإطار".

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