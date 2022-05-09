تأجيل البت بدعوى صحة عضوية مشعان الجبوري في البرلمان

2022/05/09 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تأجيل البت بدعوى صحة عضوية مشعان الجبوري، في مجلس النواب.

وقال مصدر قضائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل اصدار الحكم بدعوى صحة عضوية مشعان الجبوري في البرلمان الى يوم 16 من الشهر الجاري".

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