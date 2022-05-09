إيطاليا.. بيع المنازل مقابل يورو واحد فقط يؤدي إلى إنشاء

2022/05/09 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت بلدة "سامبوكا دي سيسيليا"، التي اكتسبت سمعة لكونها واحدة من أولى الأماكن التي عرضت المنازل القديمة للبيع مقابل لا شيء تقريبًا في إيطاليا، أشبه بـ"أمريكا صغيرة".

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