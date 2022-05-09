بالصور .. زيلينسكي يكرّم كلباً لكشفه 200 عبوة ناسفة

2022/05/09 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الاثنين، كلباً يُدعى “باترون”، لدوره في مواجهة الحرب الروسية، وذلك بعد أن استطاع الكلب الكشف عن متفجرات وألغام باستخدام حاسة الشم.

أصبح الكلب “باترون”، وهو من سلالة “جاك راسل”، رمزا وطنيا منذ الغزو الروسي لعمله مع فرق التخلص من الألغام والمفرقعات في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، حيث شارك في الكشف عن العشرات منها كواحد من فريق يعمل في خدمة الطوارئ الحكومية.

منح زيلينسكي “باترون” ومالكه، ميهيلو إيلييف، جائزة الدولة “للخدمة المتفانية” .

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