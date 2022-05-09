2022/05/09 | 14:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: الحكومة المحلية اعترفت بعدم قدرتها على تنفيذ مطالب المحتجين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nVdOKcE13Bs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: الحكومة المحلية اعترفت بعدم قدرتها على تنفيذ مطالب المحتجين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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