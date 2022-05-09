2022/05/09 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -0SVnuaLkEI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: نواب مستقلون اكدوا انهم لم ينضموا لأي طرف الاطار او التيار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: نواب مستقلون اكدوا انهم لم ينضموا لأي طرف الاطار او التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).