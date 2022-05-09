بالصور:انطلاق الحملة الجوية لمكافحة حشرة الدوباس على النخيل في كربلاء

2022/05/09 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الاثنين عمليات المكافحة

الجوية لحملة مكافحة (حشرة الدوباس) في

جيلها الربيعي الحالي التي تصيب أشجار

النخيل في كربلاء المقدسة بالتعاون مع

مديرية زراعة كربلاء المقدسة , بحضور

محافظ كربلاء المه

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