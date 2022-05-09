القضاء يؤجل إصدار حكم بصحة عضوية مشعان الجبوري

2022/05/09 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية، الاثنين،

تأجيل إصدار حكم بصحة عضوية مشعان

الجبوري في مجلس النواب، إلى السادس عشر

من أيار الحالي.

وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الاتحادية

العليا قررت، اليوم الاثنين، تأجيل

إصدار

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