القضاء في نينوى يساهم بالقبض على ارهابيين فجروا سيارة في الموصل

2022/05/09 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع القضاء في محافظة نينوى

وبالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة

كشف جريمة تفجير سيارة في منطقة

المجموعة الواقعة في الجانب الايسر

لمدينة الموصل بتاريخ 28 /4 /2022 والتي راح

ضحيتها شهيد واحد وتسعة جر

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