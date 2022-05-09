النـزاهـة تـضــبط معـامـلات قـروض مــزورة في مصرفين حكوميين في ديالى

2022/05/09 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ خلال عمليتين نفذتهما في مصرفين حكوميَّين في مُحافظ ديالى، ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فريق عمل شعبة التحرِّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل في العمليَّة الأولى إلى مصرف الرشيد- فرع اشنونا، تمكَّن من ضبط أصل 6 معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ، مُوضحةً أنَّ قيمة المبالغ الماليَّة المصروفة كقروضٍ لشراء سيَّاراتٍ بلغت 80،423،000 مليون دينار".

وأضافت ان "الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ في تواريخ مختلفةٍ في المصرف الزراعيِّ في المحافظة"، لافتةً إلى أنَّ "تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط 4 معاملات قروضٍ زراعيَّةٍ مُزوَّرةٍ تمَّ منحها إلى عددٍ من المُقترضين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث ضررٍ في المال العام".

وأوضحت الهيئة في بيانها أنَّ "قيمة الضرر الحاصل؛ جرَّاء القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعيِّ في المُحافظة في هذه العمليَّات، بلغ 94،000،000 مليون دينارٍ"، مبينةأنه "تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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