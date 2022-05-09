في تصريح مثير للقلق.. مسؤول حكومي: بحيرة حمرين باتت من الماضي

2022/05/09 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول محلي حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، تقلص المساحة المائية لبحيرة حمرين.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي، لـ(بغداد اليوم) إن "بحيرة حمرين أصبحت في الوقت الحالي مجرد ممر لعبور مياه نهر ديالى القادم من دربندخان صوب ناظم تقسيم الصدور الاروائي شمال قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة".

وأضاف الزركوشي، ان "الشفافية تحتم علينا الحديث عن حقيقة المشهد للرأي العام خصوصاً وان بحيرة حمرين والتي تشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى والمغذي لـ5 انهر رئيسية تؤمن عمل محطات الاسالة لأكثر من مليون نسمة خاصة مع موجة الجفاف الحادة التي تحاصرها منذ اشهر طويلة ادت الى حركة نضوب متسارعة".

وأوضح، ان "الواقع الراهن يدلل بأن بحيرة حمرين باتت من الماضي مع تقلص مساحتها ونضوب الجزء الاكبر من مياهه"، مشيراً إلى انه "من المتوقع توقع حدوث هذه الازمة منذ أشهر طويلة لأسباب تتعلق بقلة الامطار والسيول وانحسار تدفق مياه نهر ديالى بمعدلات غير مسبوقة، حيث ان الصيف سيكون صعب للغاية ونامل في تجاوز محنة الجفاف باقل الخسائر والاشكاليات المرافقة له".

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