أول تعليق من الاطار التنسيقي على اجتماع أربيل الثلاثي

2022/05/09 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي , الاثنين , أن اجتماع التحالف الثلاثي في أربيل جاء بعد ادراك اغلب قواه السياسية بان المرحلة باتت محرجة للجميع وتفرض عليهم المضي بهدوء نحو الحوار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الركابي في تصريح لـ / المعلومة / […]

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