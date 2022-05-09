2022/05/09 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاثنين، منح اكبر اجازة استثمارية في تاريخ المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “شركة عراقية منحت اجازة استثمارية لبناء 700 وحدة سكنية وفق ارقى المواصفات وهي اشبه بمشروع ولادة مدينة جديدة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح اكبر اجازة استثمارية في تاريخ ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح اكبر اجازة استثمارية في تاريخ ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).