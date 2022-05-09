زيلينسكي في يوم النصر: فزنا آنذاك وسنفوز الآن

2022/05/09 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة في يوم النصر.هذا ما قاله.

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