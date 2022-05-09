بوتين في يوم النصر: أنتم تقاتلون من أجل الوطن ومستقبله

2022/05/09 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فلاديمير بوتين، في خطابه خلال العرض العسكري بعيد النصر، حيث خيمت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على المشهد “أنتم تحاربون من أجل مواطنينا في دونباس ومن أجل أمن روسيا”، مضيفا “واجبنا هو حماية ذكرى من حاربوا النازية حتى لا يتكرر ذلك”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا “مواجهتنا اليوم هي مواجهة مع النازيين الجدد الذين راهنت عليهم الولايات المتحدة..



أنتم تقاتلون من أجل الوطن ومستقبله حتى لا ينتصر النازيون الجدد”، مبينا أن الولايات المتحدة منعت قدماء محاربيها من المشاركة في احتفالات روسيا بعيد النصر.

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