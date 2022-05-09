رسمياً.. انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية

2022/05/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين،

انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير

المنتهية للمرحلة الابتدائية في كافة

المحافظات للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان “مئات

الآلاف من التلامي

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