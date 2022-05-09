ضمن سعيها الوطني :العتبة الحسينية المقدسة تباشر بانشاء مركز لعلاج اطفال التوحد في واسط على مساحة 8 دونم (صور)

2022/05/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت العتبة الحسينية المقدسة بإنشاء

مشروع مركز علاج اضطراب التوحد في مركز

محافظة واسط، بمساحة كلية بلغت 8 دونم.

وقال المهندس المقيم على المشروع ذو

الفقار خالد خلف لوكالة نون الخبرية

لقد، باشرت الأم

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