2022/05/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باشرت العتبة الحسينية المقدسة بإنشاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن سعيها الوطني :العتبة الحسينية المقدسة تباشر بانشاء مركز لعلاج اطفال التوحد في واسط على مساحة 8 دونم (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مشروع مركز علاج اضطراب التوحد في مركز
محافظة واسط، بمساحة كلية بلغت 8 دونم.
وقال المهندس المقيم على المشروع ذو
الفقار خالد خلف لوكالة نون الخبرية
لقد، باشرت الأم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن سعيها الوطني :العتبة الحسينية المقدسة تباشر بانشاء مركز لعلاج اطفال التوحد في واسط على مساحة 8 دونم (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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