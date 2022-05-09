2022/05/09 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عصابة لتجارة وترويج المخدرات، تضم عنصراً أجنبياً في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية ترافقها مفارز الجهد الاستخباري ومفارز من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت من تنفيذ واجب مشترك، وحسب قرار قاضي التحقيق المختص، تم خلاله ووفق كمين محكم من إلقاء القبض على اربعة اشخاص يحملون جنسية أجنبية يقومون بترويج مادة الكريستال المخدرة في مناطق وسط بغداد ضبط بحوزتهم كمية منها".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تمت إحالتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة من الأجانب تتاجر بالمخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة من الأجانب تتاجر بالمخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).