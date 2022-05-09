2022/05/09 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 7 متهمين بإطلاق العيارات النارية اثر مشاجرة غرب بغداد .

وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (الملحانية) غرب بغداد، تم على الفور تشكيل فريق أمني من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء ضمن قاطع المسؤولية، والقبض على ستة متهمين"، مبيناً أنه "تم ضبط مسدس نوع (HS) حوزة المتهمين".

وأضاف البيان أن "قوة من الفوج الثاني اللواء ذاته تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة حي العامل من إلقاء القبض على متهم يحمل سلاحا غير مرخص بندقية كلاشنكوف، مخزن بندقية، 21 إطلاقة بندقية ضمن منطقة حي العامل ببغداد قام بإطلاق العيارات النارية في الهواء مما ادى لترويع المواطنين".

وتابع أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم" .

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