أسباب انهزام اليسار الماركسي - إدريس باحسن

2022/05/09 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_باحسن بقلم الاستاذ : ادريس باحسنالقضية التي سنعالجها والاجابة عليها، تتعلق ببناء الحزب العمالي، من منطلق البحث في جوهر الممارسة التنظيمية والفكرية، وهي تحمل كذلك خاصية على المستوى السياسي الذي ينطلق من الوعي الطبقي في تحديد سيرورته الثورية؛ متجاوزة كل ما هو تغييري، بوقوفه عند حدود الاصلاح الذي يظهر بمواصفات ذات معايير جذرية لكنها مغلفة بالمهادنة والزيف؛ وهي تندرج وسط تيارات معزولة، كما انها تشتغل من ......





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