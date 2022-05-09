عجائب السياسة المصرية - محمد نبيل صابر

2022/05/09 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_نبيل_صابر فى محاولة لاحياء السياسة فى مصرنا الحبيبة، اعلن الرئيس/ عبد الفتاح السيسي عن الدعوة لاجراء حوار وطني شامل.



تزامن ذلك مع قرارات عفو رئاسي عن بعض المعتقلين السياسيين الغير متهمين فى قضايا ارهابية .



لنبدأ فصل جديد من كوميديا السياسة المصرية ما بعد 2013 والتي تشارك فيها كلا من الحكومة والمعارضة .



ففي جانب الحكومة والاحزاب المؤيدة : لم يتحرك احد لتقديم اي رؤية عن ماهية وكينونة هذا الحوار.



لم يتقدم ......





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