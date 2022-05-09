عجائب السياسة المصرية - محمد نبيل صابر



عجائب السياسة المصرية - محمد نبيل صابر
2022/05/09 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_نبيل_صابر فى محاولة لاحياء السياسة فى مصرنا الحبيبة، اعلن الرئيس/ عبد الفتاح السيسي عن الدعوة لاجراء حوار وطني شامل.

تزامن ذلك مع قرارات عفو رئاسي عن بعض المعتقلين السياسيين الغير متهمين فى قضايا ارهابية .

لنبدأ فصل جديد من كوميديا السياسة المصرية ما بعد 2013 والتي تشارك فيها كلا من الحكومة والمعارضة .

ففي جانب الحكومة والاحزاب المؤيدة : لم يتحرك احد لتقديم اي رؤية عن ماهية وكينونة هذا الحوار.

لم يتقدم ......

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