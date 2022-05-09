هل تشكل الاجتماعات الافتراضية عائقًا أمام الإبداع؟ دراسة تجيب على ذلك

2022/05/09 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر التعاون وراء بعض أعظم إنجازات البشرية.إذًا، هل تؤثر منصة "زووم"، والأشكال الأخرى من مكالمات الفيديو، على العملية الإبداعية التي تؤدي للإنجازات؟

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